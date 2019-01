Woon- en zorgcentrum Coralia klaar in 2022 Marc Ceulemans

08 januari 2019

14u15 4 Kontich Het nieuwe woon- en zorgcentrum in de Beekboshoek in Waarloos moet klaar zijn in het voorjaar van 2022. Tegenstanders zien zo’n grootschalig project niet zitten op de open ruimte met een speel- en basketbalplein.

Zo’n 160 inwoners van Waarloos en Kontich kwamen maandagavond naar zaal Berkenhof in Waarloos luisteren naar de plannen voor een nieuw woon- en zorgcentrum in de Beekboshoek in Waarloos.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) heeft begrip voor de tegenstanders, omdat het project volgens hen te groot is, er een stuk natuur verdwijnt en er te weinig inspraak is geweest. “Anderzijds hoor ik ook veel positieve reacties. Zoals, het is toch wel goed dat wij iets kunnen doen voor de ouderenzorg in ons dorp en dat er eindelijk een plaats gevonden werd waar mensen kunnen oud worden. Niet alleen voor serviceflats. Maar ook voor een rust- en verzorgingstehuis, waar er grote nood aan is. Ook onbelangrijk: is dat er werkgelegenheid zal gecreëerd worden. Mochten er problemen opduiken bij de bouwwerken, zullen wij die als gemeentebestuur samen met bewoners en projectontwikkelaar trachten op te lossen”, aldus de burgemeester.

Het is één van de langstlopende projecten in Kontich en Waarloos. De eerste bouwaanvraag werd 7 jaar geleden door vzw Compostela uit Wommelgem ingediend. Tijdens die periode werd er een ware procedureslag gestreden, tussen de vzw en de omwonenden. De opening is gepland in het voorjaar van 2022 onder de naam ‘Coralia’.

“We gingen ervan uit dat mensen die zorg nodig hebben, die liefst in Waarloos kunnen krijgen. Ik betreur echter dat het wandelpark niet mee opgenomen is in de dossier omdat het park zich in een landbouwzone bevindt. Bewoners van het centrum zouden dan in het park kunnen gaan wandelen. Het basketpleintje blijft voorlopig waar het is. Het speelpleintje daarentegen niet. Dat zal verplaatst worden, naar een andere locatie die we nog moeten zoeken”, verduidelijkt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld).

“Het aantal 85-plussers in Kontich zal van 2015 tot 2025 stijgen met 69 procent. De nood aan een verdere uitbouw van het zorgaanbod voor ouderen zal daardoor sterk toenemen. Woon- en zorgcentrum Coralia wil concreet inspelen op deze zorgvraag”, geeft Bert Schonenberg van Compostela aan.

In het najaar van 2019 wordt er gestart met de ruwbouwwerken. In het nieuwe woon- en zorgcentrum zullen zes kleine leefgroepen van 12 tot 15 bewoners gecreëerd worden, elk met hun eigen leef- en eetruimte.

“Er komen twee mooie binnentuinen en een kleine wandeltuin voor de bewoners. Ondergronds wordt voldoende parkeergelegenheid voorzien, zodat er geen extra parkeerdruk in de omgeving zal ontstaan”, garandeert Compostela.

De ellenlange procedure zorgde voor een financiële kater bij de vzw. “De subsidies van 60 procent die we kregen van de Vlaamse Overheid, hebben we mislopen. Daarom moeten we nu een lening aangaan, die de gebruiker voor een klein deel zal moeten betalen. De dagprijs zullen we met 3,5 euro moeten verhogen. In 2022 wanneer het gebouw af is, wordt de dagprijs geraamd op 63 euro, wat ongeveer overeenkomt met het bedrag van andere centra in de omgeving”, zegt Paul Schepkens van de VZW Compostela.

Inwoners van Waarloos en Kontich krijgen voor de opvang voorrang tegenover bewoners van andere gemeenten.

Op 15 januari wordt er begonnen met een archeologisch onderzoek.

