Woning van jong gezin verloren na hevige dakbrand 26 juli 2018

02u36 0 Kontich Drama voor een jong gezin met twee jonge kinderen gisterennamiddag in de Pierstraat in Kontich. Om een nog onbekende reden vloog het dak van hun alleenstaande woning in de fik.

De eerste en zolderverdieping brandden daardoor volledig uit, beneden ontstond er veel waterschade en geurhinder waardoor het volledige pand onbewoonbaar werd verklaard. "Enkel de vrouw des huizes was in de woning toen het vuur uitbrak", klinkt het bij de lokale politiezone HEKLA. "Ze hoorde opeens geknetter en ging op zoek naar de oorzaak toen ze plots voor een vlammenzee stond en de brandweer verwittigde. De vrouw ademde te veel rook in, waardoor ze zuurstof toegediend kreeg. Ze moest wel niet naar het ziekenhuis afgevoerd worden." De brandweer had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen in de hitte. "Mijn dochter stond op de eerste rij tijdens de brand", herbeleeft de geschrokken buurvrouw. "Toen ze mij belde met het nieuws ben ik meteen op mijn fiets gesprongen richting het huis. Ik had schrik dat de vlammen via de bomen en een haag zouden overslaan op mijn woning, wat gelukkig niet gebeurd is. Ook wilde ik steun en opvang bieden aan mijn buren. Het gaat om een koppel met twee jonge kinderen. Ze waren in shock en zijn meegenomen door de politie alvorens we ze konden spreken. Een uur nadat de vlammen onder controle waren, was de brandweer nog steeds aan het nablussen vanuit een ladderlift omdat het dak maar bleef smeulen." De oorzaak van de brand was gisteren nog niet duidelijk. (BSB)