Winterwonderland in basisschool Sint-Jozef Marc Ceulemans

19 januari 2019

09u53 0

Vrijdagavond hing er een echte winterse en magische sfeer in basisschool Sint-Jozef. Daar hadden de ouders en de juffen voor gezorgd, zodat de kinderen er konden van genieten. Een poortwachter, muzikanten, steltenlopers stonden aan de inkompoort om de bezoekers te verwelkomen. Van de sneeuwballen, gemaakt van ronde spekken met een draadje eraan, werd er gretig gesmuld.

Gezinnen konden een wandeling maken in een verlichte wintertuin.Tussen de belevingshoeken die zorgden voor animatie, konden de bezoekers een tentoonstelling met knutselwerken van enkele klassen bewonderen.

Iedereen die aan het project geholpen heeft, was verkleed in magische winterkleuren, zoals wit, glinsterend, ijsblauw of zilver. Ook het eten en drinken was aangepast aan de winterperiode.

Van een bejaard koppel was het vrouwtje aan het breien met een dekentje rond haar lichaam om haar te verwarmen, terwijl bompa de krant aan het lezen was. Het werd een koude maar leuke winteravond om nooit te vergeten.