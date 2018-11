Wintermarkt bij ‘Opnieuw en Co’ met kerstartikelen Marc Ceulemans

13 november 2018

12u52 0

zaterdag 24 november 2018 organiseert Opnieuw & Co een wintermarkt in Kontich en in haar vier andere filialen. ‘Opnieuw & Co Wintert’ gaat door van 10 tot 18 uur in Kontich, Mortsel, Duffel, Lier en Kessel.

De winkels worden dan ingericht met honderden budgetvriendelijke kerstspulletjes die afgelopen jaar verzameld werden en andere winterse hebbedingen. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe kerstballen of enkele leuke theelichthouders voor je feesttafel, bij ‘Opnieuw & Co Wintert’ vind je vast wat je zoekt.

Even een pauze nodig tijdens het winkelen? Voor één euro geniet je van een glaasje glühwein, een kop chocolademelk of een lekkere hotdog. Bezoekers die ingeschreven zijn op de maandelijkse digitale nieuwsbrief of de halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief ‘Opnieuws’ vinden in de nieuwsbrief een bon waarmee ze de chocolademelk zelfs helemaal gratis krijgen.

De winkel van Opnieuw en Co in Kontich, vind je op de Prins Boudewijnlaan 1.