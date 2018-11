Wijkwerking Altena verwent drie goede doelen Marc Ceulemans

25 november 2018

In het chalet van FC VDP aan de Meylweg, reikte het bestuur van de Wijkwerking Altena drie cheques van telkens 1.000 euro uit aan drie organisaties of groepen, die zich inzetten voor een goed doel.

De gelukkigen waren ‘Huize Iris’ dat zorg verleent aan personen met een beperking, ‘Ride 4 Roan & Tess’, vrijwilligers die zich inzetten voor de 10 – jarige tweeling Roan en Tess, die geboren is met een zeldzame hersenafwijking en ‘With Love by Ferre’, een groep die zieke kinderen wil gelukkig maken, door ze zich bijvoorbeeld in een ziekenhuis toch een beetje te laten thuis voelen. Deze liefdadigheid is ontstaan nadat de kleine Ferre zijn strijd tegen kanker verloor. In de 2 jaar dat Ferre ziek was, is er door een aantal lieve mensen veel geld opgehaald.

Het bedrag is de opbrengst van het fabelachtige Sprookjespark in het Altenapark, een evenement voor groot en klein dat in september plaatsvond en meer dan 3.000 bezoekers lokte. Het wordt om de vijf jaar georganiseerd op initiatief van Wijkwerking Altena in samenwerking met verenigingen, scholen en tal van vrijwilligers.

Het leverde de Wijkwerking Altena de Cultuurprijs van de gemeente Kontich op.