Wijkoverleg Kokaz ijvert al vijf jaar voor veiligere ‘vijfhoek’ Marc Ceulemans

27 februari 2019

12u00 0 Kontich Het Wijkoverleg van Kontich-Kazerne is het beu dat er op het kruispunt van de ‘vijfhoek’ regelmatig een afbakeningspaaltje wordt omver gereden. Gisteravond was dit ook weeral het geval.

“Het is complete waanzin. Steeds moet hetzelfde paaltje weer rechtgezet worden. Telkens verwachten wij een ander resultaat. Met het wijkoverleg ijveren we al meer dan 5 jaar voor een veiligere vijfhoek in Kontich Kazerne, tot nu toe zonder resultaat. Hopelijk komt het er ooit van, want een volgende keer is het misschien niet nog eens dit paaltje, maar een fietser”, postte Joris Dircx voorzitter van het wijkoverleg, op zijn Facebookpagina.

De vijfhoek is het kruispunt waar de Kauwlei, Kapelstraat, Hoge Akker, Liersesbaan en Dorre Eikstraat samenkomen. Het is bekend dat de vijfhoek niet veilig is voor fietsers. Dat is ook de mening van de Fietsersbond, die vorige legislatuur al een voorstel bij het gemeentebestuur indiende om het kruispunt veiliger te maken.

Het noorden kwijt

Fietsers uit de Kapelstraat die naar het fietspad op de Liersebaan moeten, zijn volledig ‘het noorden kwijt’. Voor hen is er geen oversteekplaats voorzien. Ook schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) is zich hiervan bewust. “We maken onze meerjarenplanning momenteel op. Ik zou daarin een budget willen voorzien om een aantal gevaarlijke punten in Kontich structureel veiliger te maken. De vijfhoek staat wat mij betreft op die lijst. Maar wegens een langdurige afwezigheid van de mobiliteitsambtenaar die dit dossier volgt, loopt het wat vertraging op”, reageert hij.