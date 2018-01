Wijk- en adviesraden presenteren doelstellingen 25 januari 2018

Op 30 januari om 20 uur presenteren de 14 adviesraden, de wijk- en de dorpsraad van Kontich en Waarloos en het feestcomité, hun doelstellingen voor de komende bestuursperiode. De bijeenkomst vindt plaats in cultuurkapel Altena. Voor Dorpslijst Sander is het van groot belang dat iedereen die wil participeren in het algemeen welzijn van de gemeente, hiertoe de kans krijgt. "Wij juichen het initiatief toe en hopen dat elke raad zijn dromen neerschrijft, ze bespreekbaar maakt en zo mogelijk deelt. Samen werken en durven vernieuwen, is bepalend voor de toekomst van onze gemeente", vindt Joost Fillet, schepen voor Lokale Democratie (Sander). (CML)