Wie helpt Zaoudi's aan nieuwe thuis? EERST KREEG ZOONTJE KANKER, NU VERLIEST MAMA WONING MARC CEULEMANS

27 juli 2018

02u39 0 Kontich Het gezin Amal Zaoudi, een moeder met drie kinderen, zit in een diep dal. Het jongste zoontje Adam (6), ondertussen 'Kanjer Adam' genoemd, vecht tegen een ernstige vorm van leukemie. Op de koop toe moet de familie nu noodgedwongen hun woning verlaten.

Dat de familie Zaoudi de laatste jaren tegenslag kent, is nog zachtjes uitgedrukt. Bij kleine Adam (6) werd in 2015 leukemie vastgesteld. In juni 2017 werd de kanjer kankervrij verklaard, maar in oktober van dat zelfde jaar herviel de kleuter. Momenteel herstelt hij van een beenmergtransplantatie en wordt hij verder behandeld met chemo.





Tot overmaat van ramp moet het gezin hun huisje in Nakkersgoed tegen 15 december 2018 verlaten. De eigenaar van de woning heeft het huurcontract met het OCMW immers opgezegd vanwege een erfeniskwestie.





Depressie

Mama Amal Zaoudi, die een vaste job heeft bij het OCMW van Kontich, kan door een depressie niet meer werken. Ze verblijft veel in het Gentse ziekenhuis om toch maar zoveel mogelijk bij haar zoontje Adam te zijn.





Het is nu met veel spanning afwachten of er voor het gezin een nieuw huisje kan gevonden worden. "Maar door het verlof is dit momenteel niet zo simpel", zucht mama Amal.





Het gezin krijgt veel steun van de vormingsorganisatie JCI uit Lier, hulporganisatie Ons steentje en het OCMW van Kontich. Voor het vinden van een nieuwe woning met een tuintje, werd er al een oproep gelanceerd op de Facebookpagina 'Adam Kanjer', die al tientallen keren werd gedeeld.





Wanneer Adam thuis is, mag hij niet op openbare plaatsen komen, vanwege vrees voor het oplopen van infecties. Daarom is het tuintje zo belangrijk, waar Adam toch nog zou kunnen buiten spelen. Gezien het jongetje apart moet slapen, zou het huis ook moeten ingericht zijn met drie slaapkamers.





JCI en Ons Steentje hebben de huidige woonst van het gezin nog niet zolang geleden opgeknapt.





Perfect ingeburgerd

"Wij zijn erg begaan met dit toffe gezin. Jammer genoeg zijn alle woningen in ons bestand momenteel ingenomen", zegt OCMW - voorzitter Mia Wauters.





Het gezin, dat voorheen in Barcelona woonde, kwam op 2 augustus 2011 naar Kontich en heeft zich ondertussen perfect ingeburgerd. De twee andere kinderen, Amira (15) en Malak (7), volgen onderwijs in het Sint - Ritacollege en het Sint - Jozefinstituut in Kontich.





Als je weet hebt van een geschikte woning voor het gezin, kan je contact opnemen met het OCMW van Kontich op het nummer 03/451.14.10.





Pieter Van Reeth, ervaringsdeskundige van Ons Steentje, heeft een rekening geopend waarop je een bedrag kan storten. Het gaat om 'Adam - Steunrekening' met bankrekeningnummer BE03 7370 4798 0384, met vermelding 'Steun Adam'.