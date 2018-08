Wereldwinkel blaast 20 kaarsjes uit en viert dat met... 20-jarigen 18 augustus 2018

De wereldwinkel in Kontich bestaat 20 jaar, en dat wil de keten niet zomaar voorbij laten gaan.

In de Oxfam - Wereldwinkel in de Magdalenastraat bieden 23 vrijwilligers eerlijke wereldproducten aan. Sommigen doen dit al sinds 1998. In de jaren '70 kwamen de eerste initiatieven om producten uit derdewereldlanden te verkopen naar België. Het ging toen vooral om koffie en wijn. De Chiro van Waarloos en Kontich - Kazerne, jeugdhuis Koka en enkele vrijwilligers, namen het voortouw.





Kers op de taart

In het najaar van 1978 opende de eerste echte wereldwinkel in Kontich aan de Noordstraat 1. Nadien werd er nog enkele keren verhuisd om zich uiteindelijk te vestigen in het voormalige bibliotheeksgebouw in de Magdalenastraat. "Als kers op de taart ontvingen we op 24 augustus 2014 de 'Fair Trade Ambassadeur' - een oorkonde van Kontich voor de vrijwillige energieke medewerking van Kontich als echte Fair Trade- gemeente.





Datzelfde jaar verfraaiden we, met grote spirit, binnenin onze hele winkel. Over die ingrijpende make-over kregen we héél wat complimentjes", zegt Rudy Van Hecke van de Wereldwinkel.





Om dit jubeljaar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden alle jongeren in Kontich die in 2018 20 jaar werden of worden, in augustus of september uitgenodigd om een verrassing op te halen.





Bovendien wordt iedereen op 9 september verwacht voor een 'wereldbrunch', in de Magdalenazaal. (CML)