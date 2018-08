Weldra tweede uitloopzone voor honden 25 augustus 2018

Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA), zelf een fervent hondenliefhebster, heeft Kontich nu een tweede uitloopzone voor honden. Die bevindt zich naast het skateterrein aan zaal Het Halfdiep, te bereiken via de Duffelsesteenweg en 's Herenlei. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 15 september om 15 uur. Het gaat om een omheinde groene zone waarin honden naar hartenlust kunnen spelen en rondrennen onder het waakzame oog van hun begeleider. "Want honden hebben een ruimte nodig waar ze vrij kunnen bewegen. Het is bovendien een sociale ontmoetingsplaats zowel voor de honden als hun baasjes maar zeker ook voor de kijklustigen. Maar het spreekt voor zich dat je als baasje de uitwerpselen van je troeteldier moet opruimen", zegt Marleen van den Eynde. De opening gaat gepaard met demo's, behendigheid & detectie, een kinderkamp met hond en standen met verschillende dierenspeciaalzaken. (CML)