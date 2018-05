Weer twee bekende gezichten naar Open Vld JORIS WOUTERS (57) EN INGRID HUYGELEN (48) OP VERKIEZINGSLIJST MARC CEULEMANS

03u00 0 Kontich Met Joris Wouters (57) en Ingrid Huygelen (48) stelt Open Vld Kontich-Waarloos opnieuw twee bekende verkiezingskandidaten voor. "Beide rasechte Kontichnaars springen daarmee op de kar van de sterke lijst waarmee onze partij in oktober naar de kiezer trekt", verzekert voorzitter Luc Abrams.

De 57-jarige Joris Wouters, professioneel actief als HR-manager van een telecombedrijf, was gedurende vele jaren voorzitter van volleybalclub VC Komart, verbonden aan de KWB Sint-Martinus. Joris Wouters is vooral bekend als organisator van het befaamde 'Wijkentornooi', waar diverse straten, wijken en verenigingen elkaar gedurende een heel weekend bekampen aan het volleybalnet. Dit weekend vindt de 40ste editie van het tornooi plaats.





Als lid van de sportraad werkte Joris gedurende vele jaren nauw samen met voormalig schepen van Sport Luc Abrams. Naast oppositieraadslid is Luc Abrams voorzitter en lijsttrekker van Open Vld. "Lucs dynamiek zorgde er in een sneltempo voor dat activiteiten zoals Kontich Loopt, Zingt, Fietst en Schaatst gerealiseerd werden", aldus Joris Wouters. "Allemaal activiteiten die de inwoners van ons dorp verenigden én de sportclubs ten goede kwamen. Zelfs vanuit de oppositie bleef Luc de voorbije jaren elk sportdossier opvolgen. Denk maar aan de aanleg van het kunstgrasveld van FC V.D.P. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen Luc me het programma van Open Vld voorlegde en vroeg om zijn verkiezingslijst te steunen", zegt Wouters.





Dorpsleven

Ook Ingrid Huygelen engageert en heeft ambitie om zich te zetten voor Open Vld. Ingrid is leerkracht in het buitengewoon onderwijs, actief bij volleybalclub Komart én mama van een zoon die bij de lokale club K. Kontich F.C. voetbalt. Ingrid sluit zich aan bij Open Vld omdat zij het Kontichse dorpsleven koestert. "Onze gemeente moet een dorp blijven waar mensen elkaar kennen en appreciëren, een plaats waar iedereen veilig en rustig kan samenleven", vindt Ingrid.





"Uit de gesprekken met deze kandidaten viel het mij op dat zij de beleidskeuzes van de huidige bestuurspartijen (N-VA en Dorpslijst Sander) niet begrijpen", aldus Abrams die met Open Vld hamert op een duidelijk programma: een doorgedreven renovatie van de voet- en fietspaden, een oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum, een heraanleg van het Sint-Jansplein en het Stationsplein én de creatie van voldoende ontspannings- en rustgebieden in de gemeente Kontich/Waarloos.





Eerder raakte ook al bekend dat de voorzitter van de dorpsraad van Waarloos, de vertegenwoordiger van de bewoners van de Ritawijk in het dossier van de megaverkaveling van Groeningen, de huidige en gewezen voorzitters van voetbalclubs K. Kontich F.C. en V.D.P. Sport, alsook diverse zelfstandigen zich engageren om Open Vld aan een sterk verkiezingsresultaat willen helpen.