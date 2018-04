Wedstrijd voor streekrecepten 25 april 2018

De streekvereniging Zuidrand organiseert een wedstrijd waarvoor de deelnemers hun favoriet streek- of familierecept kunnen indienen. Het gaat om een recept dat misschien al generaties in de familie wordt klaargemaakt, of een gerecht wat op basis van streekproducten bereid is. Met deze recepten gaat de streekvereniging tijdens de Week van de Smaak aan de slag. Chefs van lokale horeca kiezen de beste recepten en maken hiervan hun eigen versie. Dit wordt de basis van het eerste Zuidrandkookboek vol streekproducten. Je kan jouw recept insturen tot 31 mei via info@toerismezuidrand.be. Het winnende recept ontvangt een mooie streekmand met lekkere streekproducten uit de Zuidrand. (CML)