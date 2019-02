Wedstrijd sjorconstructies vult scoutsweide Marc Ceulemans

24 februari 2019

Het eerste evenement een sjorwedstrijd voor geïnteresseerde ploegen in het kader van de viering van het honderdjarig bestaan van de scouts ‘28e Sint-Maarten Kontich’, werd een groot succes. Met de negen deelnemende ploegen, oud-scouts, ouders en sympathisanten waren er zondag zo’n 500 personen jong en oud, die de weide aan de Kruisschanslei bezochten. De Scouts uit Edegem werden de winnaar van de sjorwedstrijd

“De opdracht bestond erin een sjorconstructie te bouwen waarop kan gespeeld worden, zoals een klimrek en een glijbaan. Tevens moest er een miniversie geconstrueerd worden zodat ook de kleinsten konden spelen.

De jury besliste op basis van een aantal aspecten die moesten vervuld worden, zoals creativiteit en stabiliteit. Ook een belangrijke factor die meespeelde bij de beoordeling van de jury was het indienen van een eigen ontwerp”, legt Liesbet Boone oud-leidster van de groep uit.

Ook was er een prijs voor de ploeg die het snelste het parcours aflegde.

Met een constructie van een trampoline- en een ballenbad werd de 77e Sint-Paulus scouts uit Edegem de winnaar van de sjorconstructie.

De winnaars van de snelheidswedstrijd waren de Verkenners 28e Sint – Maarten uit Kontich.

Als prijs kregen de winnaars voor elk lid een toegangsticket om 2 uur door te brengen in de Airzone aan de Meylweg in Kontich. Airzone is de hoofdsponsor van het evenement.

De winnende constructie wordt opnieuw opgebouwd tijdens het grote jubelfeest op 19 en 20 april