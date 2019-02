Waarloos heeft opnieuw een echte buurtwinkel Marc Ceulemans

20 februari 2019

Zaakvoerster en uitbaatster Kelly Van Cleynenbreugel (36) van dagbladhandel ‘Letters & Co’ in de Ferdinand Maesstraat 50, heeft de laatste weken hard gewerkt om haar dagbladhandel uit te breiden tot een heuse buurtwinkel.

“Toen ik de zaak in mei van 2018 overnam, wilde ik iets meer doen met de winkel. De voorbije maanden ging ik op zoek naar een nieuwe bestemming. Na verschillende gesprekken met klanten en buurtbewoners kreeg het idee dat in mijn hoofd speelde, steeds meer vorm. In Waarloos is er immers geen buurtwinkel”, zegt Kelly.

Iedereen van Waarloos is in principe verplicht om voor hun aankopen naar een supermarkt te gaan. Vooral voor oudere mensen van Waarloos is het soms een probleem om in supermarkt te geraken. Waarloos beschikt over geen supermarkt. De bewoners moeten hiervoor zich verplaatsen naar een van de buurgemeenten. Maar daar heeft Kelly nu verandering in gebracht.

“Ik vind het spannend om te zien of mijn plan zal aanslaan. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.Mijn vaste klanten moeten zich trouwens geen zorgen maken. Kranten, boekjes, kansspelen, wenskaartjes en dergelijke verdwijnen niet”, aldus Kelly nog. Naast voedingswaren kan je in de winkel ook onderhouds- en levensproducten kopen. Meer info Info: www.facebook.com/letterscowaarloos