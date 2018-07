Vuurwerk en volksfeest in gemeentepark 07 juli 2018

De komende dagen bruist het van evenementen in Kontich. Vandaag om 23 uur is er vuurwerk, voorafgegaan door een volksfeest in het gemeentepark. Voor de muziek zorgen de Koninklijke Harmonie Vrede en Vermaak en de Ment Party Band. 'Bier met steken' vindt plaats op zondag 8 juli van 13.30 tot 22 uur in het gemeentepark. Bierliefhebbers kunnen proeven van streekbieren van bierhandelaars uit de omgeving. Er zijn ook hapjes voorzien. De kermis loopt van 7 tot en met 10 juli. De jaarmarkt en veeprijskampen vinden plaats in het centrum en aan de Expresweg op dinsdag 10 juli in de voormiddag. Na de middag gaan de traditionele paardenkoersen door aan de Groeningenlei. Ze gaan gepaard met extra animaties: Mini steeple chase, hoefsmid, mennen, huifkar en sulkyrace. Wie wil deelnemen aan de race met hoogstens 5 personen dient zich in te schrijven via marleen.van.leuven@kontich.be. (CML)