Vuilophaling hindert spitsverkeer

Het schepencollege gaat nogmaals bij de intercommunale Igean en de andere firma's die het huisvuil ophalen, aandringen om de ophalingen buiten het spitsverkeer te laten uitvoeren.





"Tijdens de werken op de Edegemsesteenweg, is het een complete chaos in het centrum. Als klap op de vuurpijl wordt op donderdag omstreeks 8 uur het vuil op de Antwerpsesteenweg opgehaald", stelt raadslid Luc Blommaerts (CD&V) als voorbeeld. Het is niet de eerste keer dat dit probleem werd aangekaart. Maar blijkbaar tot op heden zonder resultaat. (CML)