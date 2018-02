Vrouwen versterken lijst Open Vld 28 februari 2018

Ann Dierickx (46) en Els Brion-Slegers (54) zullen de Open Vld-lijst van de afdeling Kontich-Waarloos voor de komende gemeenteraadverkiezingen versterken. Dat maakte de partij gisteren bekend. Els Brion-Slegers is zelfstandig uitbaatster van de krantenwinkel in de Edegemsesteenweg, die als ontmoetingsplaats dient voor schoolgaande jongeren, bewoners van de Altenawijk en de omliggende straten.Vanuit haar sociaal engagement en de dagdagelijkse gesprekken met buurtbewoners wil zij aan politiek doen. Ook Ann Dierickx zet haar schouders onder het toekomstproject van Open Vld. Ann werd geboren in Waarloos, waar zij vandaag nog in de 'oud-leiding' van de lokale Chiro-afdeling zit. Daarnaast engageert Ann zich in de ouderraad van het Sint-Jozefinstituut én bij enkele lokale sportverenigingen. "Het sociale leven in een gemeente is van cruciaal belang", zegt ze. (CML)