Vrouw raakt zwaargewond na crash op E19 13 augustus 2018

De bestuurster van een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Waarloos.





De bestuurster moest uitwijken voor een wagen die stilstond aan het begin van de parking en reed achteraan in op een vrachtwagen die ook had moeten uitwijken. De brandweer heeft de vrouw moeten bevrijden uit haar wagen. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De hond van het slachtoffer werd opgehaald door een familielid.