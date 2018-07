Vrijwilligers pakken sportzaal De Nachtegaal aan 20 juli 2018

Met de hulp van 14 vrijwilligers van de krijgskunst vereniging 'Fudoshin Goshindo' werd de dojo-zaal of de zaal waar judo wordt beoefend, in sportcentrum De Nachtegaal grondig aangepakt. Alle oude matten werden verwijderd, de grote schoonmaak ingezet en nieuwe valmatten op maat gelegd en gesneden. De nieuwe tatami (Japanse mat) past in een totaalaanpak van vernieuwde sportvloeren en -infrastructuur. Schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA) is uiterst tevreden. Hij verwijst naar eerdere initiatieven en investeringen. "Zo werd eerst de nieuwe sportvloer in de sporthal gelegd, hebben we als bestuur mee geïnvesteerd in de sportvloer van het Sint-Rita College en is met steun van de gemeente de bouw van een nieuwe danszaal in de Meylweg momenteel op kruissnelheid. Het is fijn om te zien hoe onze diensten samenwerken met de sportverenigingen voor de realisatie van een betere sportinfrastructuur", aldus de schepen. (CML)