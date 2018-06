Vrijwilligers Natuurpunt maken 5 km wandelpaden vrij 29 juni 2018

Vrijwilligers van Natuurpunt staken de handen uit mouwen om 5 km wandelpaden vrij te maken in het gebied Oude Spoorwegberm. Daardoor zijn de paden opnieuw 'wandelklaar'. De Oude Spoorwegberm is het langste natuurgebied in Vlaanderen. Het strekt zich uit over Kontich, Duffel en Rumst. Sinds enkele jaren werd het pad erkend als een deel van de bovenlokale GR-route en vormt het de ruggengraat van belangrijke bewegwijzerde wandelpaden in Kontich.





"We hebben een optimaal voorjaar achter de rug met afwisselend regen en zon waardoor alles hoger is opgegroeid. Het was dan ook extra werk om het hele traject van 5km op één weekend gemaaid en afgevoerd te krijgen. Maar dankzij onze vrijwilligers is dat voor de zoveelste maal uitstekend gelukt", zegt Wim Annaert van Natuurpunt en schepen van Leefmilieu in Kontich.











