Vrijwilligers maken fietsstalling en picknickplaats 04 september 2018

02u40 0 Kontich De afgelopen maand hebben vrijwilligers werk gemaakt van een nieuwe toegangspoort en werd een oude mestvaalt langsheen Pauwhoevestraat omgevormd tot een ruime fietsenstalling in het natuurgebied Schapenhagen. Ze timmerden ook banken en een tafel in elkaar voor een mooie picknickplaats voor wandelaars.

"Bij het opruimen vonden we een grote betonnen bezinkkuip vlakbij de toegangsweg. In plaats van die te verwijderen hebben we het idee opgevat om die om te bouwen tot een heuse picknickplaats, met 3 zitbanken en 2 tafels. Met de gemeente gaan we nog een laag kiezel aanbrengen, zodat de fietsenstalling en de rust- en eetplaats een gans jaar kan gebruikt worden", zeggen Wim Annaert van Natuurpunt en schepen Van Milieu (Dorpslijst Sander).





Natuurpunt kocht in 2016 de KMO - zone 'Blauwe Steen' aan met een oppervlakte van 5 hectare. Ondertussen hebben vrijwilligers van Natuurpunt de KMO - zone omgevormd door een heus natuurgebied met 5.000 nieuwe bomen en struiken en een nieuwe hoogstamboomgaard. Die begint trouwens de eerste vruchten op te leveren. (CML)