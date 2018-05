Vrijwilligers houden lenteschoonmaak 18 mei 2018

02u27 0

Maar liefst 50 vrijwilligers hebben op zondag gevolg gegeven aan de oproep van de Dorpsraad voor een lenteschoonmaak op vijf plaatsen in Waarloos. De actie liep in samenwerking met www.mooimakers.be. 'De buit' bedroeg maar liefst 50 volle zakken met zwerfvuil. Ook grof vuil zoals een parasol werd uit de gracht gehaald.





De leden van de dorpsraad zijn blij met de steun die ze van de gemeente kregen.





De dorpsraad stelt een heel jaar materiaal zoals speciale zakken, handschoenen fluohesjes en afvaltangen aan vrijwilligers die afval willen opruimen, ter beschikking. Hiervoor kan je een melding sturen naar de gemeente via sluikstort@kontich.be. De volgende actie is in oktober.





(CML)