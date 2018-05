Vrienden organiseren benefiet voor zieke Tom RODE KRUIS HELPT MEE ZOEKEN NAAR GESCHIKTE DONOR MARC CEULEMANS

02u30 0 Kontich Een tiental vrienden van de Kontichse zanger Tom Welslau (31) organiseren zaterdag een benefiet. Tom vecht tegen beenmergkanker en is op zoek naar een geschikte donor. Het Rode Kruis zal op het evenement bloed afnemen bij vrijwilligers.

"Zes jaar geleden werd Tom zwaar ziek", vertelt Toms zus Caroline. "Zijn bloedwaarden waren niet in orde. De artsen vreesden eerst voor leukemie. Verder onderzoek wees uit dat dit zeker niet het geval was. Nadien ging het een tijd vrij goed met Tom. Maar een maand geleden werd hij opnieuw ziek. Het verdict luidde: beenmergkanker. De mogelijkheid bestaat dat dit soort van kanker kan overslaan naar leukemie. Totale genezing is slechts mogelijk door een beenmergtransplantatie. Maar dan moet er een geschikte donor gevonden worden. Ikzelf, familie en vrienden komen niet in aanmerking: er is geen match", zegt Caroline.





Het Rode Kruis is bereid om Tom te helpen. Tijdens de benefiet zal de hulporganisatie er met een standje staan. Daar kunnen vrijwilligers bloed laten afnemen. Ook een klassieke bloeddonatie is mogelijk. Zo kan er nagegaan worden of ze geschikt zijn als donor.





Tom was zanger bij Set Things Right. Toen hij niet meer kon optreden zijn ook zijn vrienden uit medeleven van de band gestopt. "Maar tijdens de benefiet voor Tom, treden wij nog eens samen op. Tom wordt heel graag gezien. Hij is een fantastische kerel en heeft alleen maar vrienden", klinkt het bij de bandleden.





Ondertussen is Tom aangewezen op een chemokuur. "Naargelang hij zich voelt, zal mijn broer proberen om aanwezig te zijn op de benefiet. Al is het maar voor een half uur", zegt zus Caroline.





Jos De Roeck, de hoofdinitiatiefnemer van de evenementen en lid van de band 'Set Things Right', is net zoals anderen diep geschokt door Toms lot. "Ik hoop dat er tijdens de benefiet een geschikte donor wordt gevonden zodat Tom kan genezen", zegt Jos. Op zondag om 21.40 uur zal Jos met de andere bandleden van 'Set Things Right' in de Magdalenazaal optreden.





Muziekwereld

Niet alleen vrienden dragen Tom in hun hart. Ook in de muziekwereld gaat de benefiet niet onopgemerkt voorbij. Zo zullen Diablo Blvd en de band rond Alex Agnew, zeker al gratis komen optreden. Verder zijn er optredens van metal- en hardcorebands, dj-sets die zorgen van hiphop tot drum-'n-bass. Een grote rommelmarkt met gratis inkom, kinderanimatie, tatoeëerders en foodtrucks moeten er voor zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt.





Alle activiteiten en evenementen vinden plaats in en rond de Magdalenazaal, Magdalenastraat 21. 'Friends do Benefits: For Tom' start zaterdag vanaf 12 uur. Tickets voor een hele dag kosten 10 euro, 5 euro voor het feest 's avonds om 22.30 uur. De opbrengst van de benefiet gaat naar de medische kosten voor Tom. De overschot, mocht die er zijn, gaat naar het Rode Kruis.





Verdere inlichtingen op Facebook: Friends do Benefits: For TOM. Of bij Jos De Roeck op 0470/20.21.93.