Vrienden organiseren 2e benefiet voor hun gehandicapte vriend Hans Marc Ceulemans

05 december 2018

18u26 0

Een aantal vrienden die zich gebundeld hebben onder de naam ‘ALL4Hans-crew’, organiseren op 15 december een tweede benefiet in zaal Het Half Diep in Kontich, voor hun zwaar gehandicapte en goede vriend Hans Verhoeven.

“Op 28 maart 2017 reed Hans (32) naar huis op een Antwerps Veloke. Hij had een ongeval met een bus voor personenvervoer. Hans werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het Sint- Augustinusziekenhuis. Daar vechtte hij op de afdeling intensieve zorgen voor z’n leven. Als bij wonder ontwaakte hij uit z’n coma en mocht hij naar de dienst neurochirurgie. Nog steeds was hij niet bij volle bewustzijn”, herinnert Sander Augustus, een van zijn goede vrienden zich.

Na enkele weken op de dienst neurochirurgie verhuisde Hans naar het gespecialiseerde revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezebeek. Hans legde daar een enorme weg af. In de loop van 2019 zal hij naar een woonomgeving voor mensen met een handicap verhuizen.

“Onze actie vorig jaar paste nog in het kader van de warmste week. Toen ten voordele van vzw Inkendaal het revalidatieziekenhuis waar onze vriend Hans verblijft om te revalideren na z’n ongeval. We haalden toen ongeveer 4.300 euro op ten voordele van Inkendaal”, aldus Sander.

Omdat Hans ergens in de komende maanden zal verhuizen naar een permanente woonomgeving voor mensen met een niet aangeboren handicap, hebben de vrienden ervoor gekozen om de opbrengst dit jaar te gebruiken voor onder meer de aankleding van z’n nieuwe kamer, een aangepaste computer die hij met z’n ogen kan aansturen en om mogelijk een stuk van z’n nieuwe aangepaste elektrische rolstoel te financieren.

Aangezien Hans zelf geen door de Koning Boudewijnstichting erkende vzw is, past de actie dus niet in het kader van de Warmste Week.

Sinds het ongeval van Hans doen de vrienden van Hans, jaarlijks een benefiet. De kameraden proberen afwisselend Hans te bezoeken zodat Hans veelvuldig bezoek krijgt en de weg niet alleen moet afleggen. De ALL4Hans-crew bestaat uit allemaal goeie vrienden die elkaar hebben leren kennen in de jeugdbewegingen. Samen steken zij hun handen uit de mouwen om Hans te steunen en te helpen waar ze kunnen.

“We kennen Hans al vele jaren en we zijn allemaal in en rond Kontich opgegroeid. Met de opbrengst van onze benefiet willen we begin 2019 z’n nieuwe kamer leuk aankleden. Verder zouden we een laptop met touchscreen willen voorzien voor Hans. Hierop kan hij schaken en films kijken. Als we nog budget over hebben, gaat dit naar z’n nieuwe elektrische rolstoel die op maat gemaakt werd voor Hans”, weet Sander.

Naast Sander, zijn Jeroen Els, Yannick, Marieke, Roeland, Maarten, Joris en Merel de andere sterkhouders van de organisatie

Op 15 december staat vanaf 14 uur een 4-op-een-rij-tornooi op programma. Hans komt met speciaal vervoer van Vlezebeek naar Kontich om aan het tornooi deel te nemen. Het is de laatste tijd één van zijn favoriete bezigheden. Tussen 17 en 20 uur kan je deelnemen aan een spaghettislag en je amuseren tijdens een gezellig feestje dat daarop volgt. Inschrijvingen lopen via de Facebookpagina Hansio4Life, waar je ook verdere informatie op kan vinden en de organisatie kan contacteren.