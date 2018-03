Vriendelijkste handelaars krijgen awards 24 maart 2018

02u30 0

Handelsgids.be heeft de 'vriendelijkste handelaars 2017' van de verschillende gemeenten in de regio in de bloemetjes gezet. Een heel jaar lang konden klanten hun stem uitbrengen over de klantvriendelijkheid van de lokale handelszaken. In Bornem ging Birger-Sport met de hoofdprijs aan de haal, in Buggenhout was dat Charel's ijs - bij Isabelle, in Hoboken The Lunch, in Kapelle-op-den-Bos M-Velo, in Kontich Soetkin, in Londerzeel Sarens M & Zonen, in Niel dierenarts Magda Vranckx, in Puurs V&V Cleaning Center, in Rumst VIP Nails, in Sint-Amands Kaatigo, in Willebroek Kapsalon Sonja en in Wilrijk Bakkerij Verellen.





(EDT)