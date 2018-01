Voortaan ook GAS-boetes op inbreuken gemeentelijk politiereglement 02u44 0 Kontich Kontich is de eerste gemeente in de politiezone HEKLA die een eenvormig gemeentelijk politiereglement voor de gehele zone goedkeurde. Wanneer nu ook de 4 andere gemeenten van de zone dit politiereglement goedkeuren, komt er een einde aan de diversiteit.

Het heeft vele jaren geduurd vooraleer de violen werden gelijkgesteld. Ieder gemeente had immers een verschillend politiereglement dat was opgesteld naar de specifieke noden van de eigen gemeente. Uiteraard was dat heel moeilijk werken voor de interventieploegen van de politie.





Tot 350 euro

Het gelijkvormig politiereglement biedt het voordeel dat alle inbreuken kunnen bestraft worden met GAS-boetes. In Kontich kan een GAS-boete voor volwassenen oplopen tot 350 euro en voor minderjarigen tot 175 euro. "Ook bemiddeling is mogelijk. Dat betekent dat als de gemeente en de daders in overleg kunnen gaan om na te gaan of er geen alternatief is voor de GAS-boete. Een professionele bemiddelaar wordt hiervoor ingezet. Voor deze procedure is de minimumleeftijd bepaald op 16 jaar. Bij de bemiddeling worden geen ouders toegelaten", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).





Met de procureur worden er afspraken gemaakt om ook te kunnen optreden bij gemengde inbreuken en voor parkeren zonder tussenkomst van het parket. Gemeenschapswachten zijn bevoegd voor het uitschrijven van een gas-boete. In Kontich is er slechts één gemeenschapswacht. "Te weinig", vindt het schepencollege. Om budgettaire reden zit het aanwerven van één of twee gemeenschapswachten er voorlopig niet in. Het gemeentebestuur rekent op bijstand van de politie, waar zij heel tevreden over is. (CML)