Voorbereiding 32e Schoolrockfestival gestart Marc Ceulemans

23 november 2018

13u46 1

De leerlingen van het vijfde en het zesde middelbaar van het Sint-Ritacollege zijn reeds met de voorbereidingen begonnen van de 32e editie van het Schoolrockfestival.

Op 4 mei 2019 wordt de speelplaats weer omgetoverd tot een ware festivalweide. Schoolrock is het grootste schoolfestival van België en wordt elk jaar georganiseerd door geëngageerde leerlingen, begeleid door enkele leerkrachten.

De leerlingen die zich willen inzetten worden ingedeeld in acht werkgroepen. Hun taken bestaan onder meer uit het zoeken naar muzikanten, het beheren van de financiën en de communicatie met de pers.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het Schoolrockfestival niet enkel een thuisbasis voor keiharde rock. Alle genres komen aan bod. Daarnaast is het een gezellige ontmoetingsplaats van oud-leerlingen, waar ook andere vriendschappen voor de toekomst worden gesmeed. Informatie over de vorige edities vind je op www.schoolrockfestival.be