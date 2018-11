Voor een complete ‘babyservice’: Twee winkels slaan de handen in elkaar Marc Ceulemans

28 november 2018

17u21 0

Om alle mama’s in spe een nog leukere shopervaring te bezorgen, slaan babyspeciaalzaak ‘Het Land Van Ooit’ en zwangerschapswinkel ‘NINE Maternity Boutique’ de handen in elkaar. Vanaf 1 december vind je beide boetieks op één locatie, in een vernieuwde vleugel van Het Land Van Ooit, Koningin Astridlaan 82.

“Een logische stap”, klinkt het zowel bij Ellen Van der Smissen van NINE voorheen gevestigd in het centrum, als bij Rita Sels van de familiezaak Het Land Van Ooit uit Kontich.

“Onze winkels zaten bij wijze van spreken bij elkaar om de hoek. We wisten dat klanten vaak eerst bij NINE stopten en vervolgens een bezoekje aan Het Land Van Ooit planden. Of omgekeerd. Door de twee shops te verenigen op één plek, kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.

Vanaf 1 december vinden toekomstige mama’s hier dus alles voor hun baby én kinderen, maar ook voor zichzelf en hun groeiende buik. De ideale one-stop-shop ervaring”, zeggen Ellen en Rita eensgezind.

De officiële opening van NINE Maternity Boutique in Het Land Van Ooit wordt gevierd. Op 1 december is iedereen welkom voor een glaasje in het nieuwe pand van NINE. Klanten kunnen die dag workshops volgen over zwangerschapsyoga, borstvoeding en het moederschap, door onder meer Yogapili, vroedvrouwenpraktijk De Wolk en Eva Tuytelaers. Klanten maken kans om waardebonnen van 50 euro te winnen die ze kunnen spenderen in beide winkels. Meer info op www.hetlandvanooit.be en www.nine.be.