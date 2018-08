Voor CD&V is fiets koning 21 augustus 2018

Meer dan 20 verkiezingskandidaten en leden van CD&V hebben gisteravond aan het spoorwegstation het charter 'Fietsdeal' ondertekend. Daarmee verbindt de afdeling van Kontich-Waarloos om de fiets meer dan ooit centraal te plaatsen in haar mobiliteitsbeleid van haar verkiezingsprogramma.





Vlaams volksvertegenwoordigers Dirk de Kort en Orry Van de Wauwer kwamen hun collega's uit Kontich steunen. "Wij moeten niet van nul vertrekken. Wij beschikken over belangrijke gewestwegen, met afgescheiden fietspaden. Hierbij hebben wij in het verleden ons steentje bijgedragen. Daarvoor ontving Kontich in 2015 de 'juryprijs voor fietsvriendelijke gemeente", haalt voorzitter Dirk Tuymans aan. (CML)