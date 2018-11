Volley Kokaz viert 50ste verjaardag met feestkalender Marc Ceulemans

05 november 2018

14u57 0 Kontich Volleybalclub Kokaz viert dit seizoen haar 50-jarige bestaan. Het wordt een echt feestjaar waar elke maand wat te beleven valt. In september werd het feestjaar al ingeluid met een Italiaanse avond in het clubhuis aan de Duffelsesteenweg.

KoKaz staat eigenlijk voor Kontich-Kazerne en niet voor Koninklijke, maar daar komt dit jaar verandering in.

Tijdens de overgang van het zomer- naar het winteruur werd het ‘Kokazke’ geboren. Dit feestbier werd speciaal gebrouwen voor het gouden jubileum van de club.

De vereniging kent een rijke geschiedenis met tal van hoogtepunten. Zo was er twee jaar geleden de verkiezing van de damesploeg tot sportploeg van het jaar van de gemeente Kontich. Maar er was ook een betreurenswaardig dieptepunt. Voorzitter Jacques Caroen, die niet vergeten mag worden, overleed plots.

“Jacques was een enorm geëngageerde voorzitter en geliefd tot ver buiten de club. Zijn onverwachte heengaan heeft toch enkele jaren gewogen, vooral op de jeugdwerking van de club”, klinkt het bij het bestuur en de leden.

De laatste jaren gaat het terug prima met de jeugdwerking: dit seizoen zijn weer een recordaantal jeugdploegen ingeschreven bij de VVB (Vlaamse Volleybalbond).

Op het verdere programma staan de maandelijkse uitdagingen voor alle ploegen en de traditionele kaas – en wijnavond. Die staat dit jaar uitzonderlijk ook open voor ex-leden en wordt daarom niet in het clubhuis georganiseerd.

Voorts is er de volleybalstage, het clubtornooi, de mosselsouper en de azaleaslag waar menig Kontichs gezin bij het begin van de lente op zit te wachten.

De club organiseert dit seizoen ook de SPORTA-bekerfinales in het sportcentrum De Nachtegaal met aansluitend de bekeruitreiking in het clubhuis. “Hopelijk staan er ook Kokaz-ploegen in de finales wat het feestjaar helemaal af zou maken”, is de vurige wens van het bestuur, supporters en spelers. Meer info vind je opwww2.kokaz.be/