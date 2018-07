Volle aula neemt afscheid van gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde 02 juli 2018

In Wilrijk is zaterdagmiddag afscheid genomen van gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde. De aula in het crematorium zat afgeladen vol. Tijdens een persoonlijke afscheidsviering werden onder meer foto's getoond van Marleen samen met haar vrienden en familie. De Vlaams Belang-politica overleed vorige week maandag onverwacht in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ze vocht al drie jaar tegen kanker.





'Een ster'

Ook enkele Vlaams Belang-kopstukken waren aanwezig onder wie Tom Van Grieken, Sam Van Rooy, Gerolf Annemans en Filip Dewinter. Tijdens de viering werd de lievelingsmuziek van Marleen gespeeld zoals 'Een ster' van Stan Van Samang. "Toen je dit liedje onlangs hoorde tijdens een optreden van Stan Van Samang, wist je dat je weldra zelf een ster aan de hemel zou worden. Je hebt zo hard gevochten lieve zus. Weinigen wisten hoe ziek je wel niet was. Je wilde geen medelijden. We troosten ons met de gedachten dat je geen pijn meer hebt", vertelde haar zus Marianne.





Lijsttrekker

Van 1999 tot 2014 was Marleen Vlaams Parlementslid. Nadien kwam ze niet meer op. Haar volle aandacht ging naar haar functie als gemeenteraadslid. Ze zat al sinds 1995 in de gemeenteraad en zou als lijsttrekker opkomen voor Vlaams Belang in Kontich. Marianne laat een man en twee zonen na. Op 6 juli zou ze 53 jaar geworden zijn. (ADA)