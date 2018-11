Volksspelen in parochiezaal van Sint-Rita Marc Ceulemans

29 november 2018

Nu zaterdag 1 december organiseert de KWB Sint-Rita hun 35e volkssportenavond. Het is een leuke en gezellige avond voor groot en klein, waar er nog veel sociaal contact is en je kan genieten van het enthousiasme, vooral bij de jeugdige deelnemers.

Vanaf 19 uur kunnen de geïnteresseerden hiervoor terecht in de parochiezaal, onder de Sint-Ritakerk Pierstraat 5.

Na de vijf verplichte spelen: rolbiljart, sjoelbak, tonspel, stangenbiljart en mannetjesspel, moeten de deelnemers trachten het hoogste eindtotaal te behalen. Dat is de enige voorwaarde die telt om volkssportenkampioen genoemd te worden.

De spelen zijn heus niet moeilijk en kunnen zonder problemen door iedere leeftijdscategorie gespeeld worden.

De 3 eerste in de categorieën dames, jeugd en heren, krijgen een trofee als extra. Bovendien is er voor iedere deelnemer een prijs voorzien. Gratis inkom. Iedereen is welkom.

Voor meer info kan je bellen naar Luc Hellemans op het nummer 0475/32.36.51 of 03/457.51.61.