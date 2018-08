Voetjebal zoekt locatie en gemotiveerde trainers 01 september 2018

02u41 0 Kontich Voetjebal België zoekt in Kontich en omstreken een locatie en gemotiveerde trainers om het voetballend speel- en leerconcept voor kinderen tussen de 2 en de 5 jaar op te starten en verder uit te breiden.

Voetjebal komt vanuit Nederland en werd bedacht door jeugdcoach Wouter van Brucken Fock, die jeugdtrainer is bij Feyenoord. Vijf jaar geleden werd het initiatief onder leiding van Raf Caubergh in Genk gelanceerd.





"Ondertussen zijn er in België al meer dan 40 afdelingen actief. Het doel is om aan alle kindjes Voetjebal aan te bieden en dit op maximum een kwartiertje afstand van zijn of haar woonst. Wij zijn dus voortdurend op zoek naar enthousiaste trainers om zo op meer locaties in België voetjebal te kunnen aanbieden. Dit moeten niet noodzakelijk voetbaltrainers zijn, onder onze trainers zitten bijvoorbeeld veel onderwijsstudenten en kleuter-en lagere schoolleerkrachten", zegt Raf Cauberbergh





Voor een geschikte locatie in Kontich deed de organisatie beroep op de gemeente. Maar die liet weten dat ze geen gemeentelijk terrein meer ter beschikking hebben.





Starten in januari

"Maar we geven de moed niet op. Wij hopen op een samenwerking van een school of een sportclub, zoals we dat al in andere gemeenten doen. In de tweede helft in januari van volgend jaar, zouden we graag starten", zegt Raf.





"Kleuters en peuters maken voor het eerst op een gestructureerde manier kennis met een bal, samen met papa of mama. Op een speelse manier leren de kinderen onder andere kleuren benoemen, synchroon tellen en symbolen herkennen. Al het kleurrijke materiaal is speciaal ontworpen voor kinderen en de vrolijke muziek stimuleert de ontwikkeling van de coördinatie."





Er wordt met kleine groepjes gewerkt van maximum 10 kinderen, de trainingen duren 45 minuten en deze vinden steeds plaats in een sportzaal of indoor sportlocatie.





Als je toevallig een locatie voor voetjebal op het oog mocht hebben, of je hebt interesse om het team te versterken, neem dan gerust contact op met Raf Caubergh op het nummer 0478/63.42.18 of per mail naar info@voetjebalbelgie.be. Verdere info vind je op www.voetjebalbelgie.be. (CML)