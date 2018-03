Villa schiet in brand door slechte isolatie KOPPEL KAN ONTKOMEN, MAAR WONING IS ONBEWOONBAAR SANDER BRAL

31 maart 2018

03u15 0 Kontich Een hevige woningbrand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de Nachtegaalstraat in Kontich opgeschrikt. De vlammen ontstonden in de slecht geïsoleerde schouw van de villa en zette heel de woning in lichterlaaie. De twee bewoners konden zich ongedeerd uit de voeten maken maar de schade is enorm. Het koppel werd door familie opgevangen.

Een klein kwartier na middernacht werd de brandweer richting de Nachtegaalstraat in Kontich geroepen voor een uitslaande woningbrand. "Toen we de oproep kregen was er een melding dat er nog bewoners in het brandend huis zaten", legt Bart Vanhoutte uit, kapitein van de Brandweerzone Rand, Post Kontich. "We snelden met verschillende teams ter plaatse maar bij aankomst waren de twee bewoners gelukkig al zelf buiten geraakt. We hebben heel wat moeite gehad met de brand omdat we de brandhaard niet onmiddellijk konden vinden. We stuurden twee keer vijf manschappen met zuurstofmaskers het gebouw in. Op de eerste verdieping was de hitte enorm maar er waren nog steeds geen vlammen te zien. Die zaten verstopt boven het valse plafond dat we hebben moeten openbreken. De vlammen zaten in de zolderruimte maar het heeft ons nog langer dan een half uur gekost om ze onder controle te krijgen. Dat is enorm lang voor een standaard woningbrand, zeker met zoveel manschappen."





Oververhitte schouw

Volgens de brandweer ontstond de brand in de schouw van de woning. "Het gaat om een oud huis en die schouw was niet goed genoeg geïsoleerd waardoor ze oververhitte en in brand schoot. De vlammen hebben zich zeer snel kunnen verspreiden over de zolderruimte." De brandweer kon de woning niet meer redden. De schade van de vlammen, rook, roet en bluswater is zo groot dat de villa onbewoonbaar verklaard is. De bewoners kregen een noodwoning aangeboden van het OCMW maar ze kunnen voorlopig bij hun zoon terecht. "De nacht zelf werden ze door de naaste buren opgevangen", klinkt het bij buurtbewoners die zich donderdagnacht enorme zorgen maakten en massaal op straat kwamen. "Het is een echte ramp voor die mensen. De hitte die de brand veroorzaakte was ongelooflijk en we konden bijna niks meer zien door de rookwolk. En de brandgeur, die hing vrijdag nog de hele dag in de straat." De getroffen bewoners wilden gisteren niet reageren, volgens een vriend van de familie zijn ze te erg aangedaan door de brand.