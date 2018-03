Vijftig vrijwilligers helpen Natuurpunt bij planten Pluysegembos 02 maart 2018

02u38 0

Vijftig enthousiaste vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om de eerste 500 boompjes te planten in het toekomstige Pluysegembos in de Edegemsebeekvallei. Onder de vrijwilligers ook een aantal mensen uit de nabijgelegen Altenawijk. Ook studenten van het Sint-Jozefinstituut droegen nadien hun steentje bij. Natuurpunt Oude Spoorweg kocht recent 3,3 hectare weiland aan, naast de Expresweg, tussen de Edegemsebeek en de kmo-zone Veldkant. Natuurpunt wil er niet alleen een bos creëren, maar ook zorgen voor extra waterafvoer.





De naam van het bos werd gevonden in samenspraak met de Kontichse Koninklijke Kring voor Heemkunde.





Pluysegembos ontleende zijn naam aan de nederzetting 'Plusegem' in de vroegere middeleeuwen.





(CML)