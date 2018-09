Vijftien september staat bol van activiteiten 07 september 2018

Zaterdag 15 september is het voor de inwoners van Kontich en Waarloos een datum om te onthouden. Die dag bruist het van activiteiten en evenementen. De wekelijkse markt krijgt een feestelijk tintje. Om 9, 10, 11 en 12 uur worden er prijzen verloot. Elke bezoeker krijgt bij aankoop een lotje.





Om 12.30 uur worden de Kontichse duurzame helden gehuldigd in het oud-gemeentehuis. Dat zijn burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling.





Om 14.30 uur begint er een zwerfvuilactie in de Transvaalstraat. Leden van het schepencollege gaan samen met de 'duurzame helden' en vrijwilligers op stap om het zwerfvuil in deze straat op te ruimen.





Om 15 uur wordt een nieuwe uitloopzone voor honden achter zaal Het Halfdiep officieel in gebruik genomen. De inhuldiging gaat gepaard met tal van activiteiten en demonstraties.





Tussen 15 en 17 uur is er de inhuldiging van de muziekschool, die een nieuwe stek krijgt in het Altenahuis. Bezoekers worden getrakteerd op een hapje en een drankje.





En tenslotte vindt om 16 uur in de deelgemeente Waarloos aan het oud-gemeentehuis, de inhuldiging van een AED-toestel plaats. (CML)