Vijfjarige Thibo is 10.000ste schaatser 07 februari 2018

Thibo Nesen (5,5) uit Baanvelden in Kontich, werd door het gemeentebestuur en de handelsvereniging VANK gehuldigd als de 10.000ste schaatser op de ijspiste. Thibo was uiteraard heel blij met de geschenken. Van de gemeente kreeg hij het spel 'Arthur Tureluur' waar hij al lang naar uitkeek en twee Kontichbonnen ter waarde van 50 euro. De middenstandsvereniging VANK schonk Thibo 100 euro aan VANK - cheques.





Door zijn leeftijd moest Thibo nog bij de kleuters schaatsen. "Maar hij is vastberaden om het schaatsen aan te leren. En hij is al aardig op weg", zegt Glen, zijn trotse papa.





(CML)