Vijfdejaars Altena Instituut leiden bezoekers door Japan 27 april 2018

Gedurende een volledig weekend hebben 120 leerlingen uit het vijfde leerjaar van het Altena Instituut en hun leerkrachten honderden bezoekers door Japan geloodst. Het spektakel heette 'Nippon', dat werd afgeleid van 'Nihon' en letterlijk 'oorsprong van de zon' betekent. Alle aspecten van wat het land van de rijzende zon te bieden heeft, zoals de gewoonten, gebruiken en geschiedenis, werden attractief uitgebeeld. Het spektakel vond plaats in een achttal locaties van de school. Daarbij werden de toeschouwers ondergedompeld in een spectaculair bad van verhalen, muziek, dans, grime-, kostuum- en decorpracht, waarbij de geschiedenis van Japan tot leven werd geroepen. In een klein groepje lachte het publiek soms mee met een grappige kok, die op z'n Piet Huysentruyts kogelvis klaarmaakte. Op ander moment werd er nieuwsgierig toegekeken terwijl een geisha op een rituele wijze thee schenkt aan haar gasten.





Doordat het publiek dicht bij de acteurs kon komen, maakte de belevenis intens en intiem. Zo zaten de bezoekers letterlijk tussen Japanse dansers, trommelaars of kunstenaars.





