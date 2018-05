Vier nieuwe verkiezingskandidaten voor N-VA 01 juni 2018

Vier nieuwe verkiezingskandidaten voor N-VA willen voluit hun schouders zetten onder het thema veiligheid, één van de belangrijkste pijlers van het toekomstige gemeentelijk beleid. Het gaat om Linda Struyf, Sylvie Terssago, Christel Beeckmans en Anja Poortmans.





"Niet alleen het bestrijden van criminaliteit en overlast, maar ook het verzekeren van een veilige mobiliteit staan hoog in het vaandel", zegt voorzitter Bert Cauwenberg. "Wij willen een preventiedienst oprichten om criminaliteit en overlast te voorkomen. De wijkagenten en gemeenschapswachters gaan hierin een belangrijke rol spelen. Verder gaan we onze inwoners aanmoedigen om meer Buurt Informatie Netwerken op te richten", zegt burgemeester en lijsttrekker Bart Seldeslachts.





"Voor een betere verkeersveiligheid willen wij snel investeren in de weginfrastructuur, waarbij onze aandacht gaat naar zwakke weggebruikers met vooral toegankelijke voetpaden", aldus schepen van Mobiliteit Willem Wevers. (CML)