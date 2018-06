Vestigingspremie tot 2.000 euro per jaar om leegstand aan te pakken 21 juni 2018

02u56 0 Kontich Het gemeentebestuur kent een vestigingspremie van 1.000 tot 2.000 euro per jaar toe aan ondernemers die zich vestigen binnen een afgebakend winkelgebied. De premie geldt voor leegstaande panden en vroegere handelszaken.

"Door de samenwerking met Unizo, middenstandsvereniging VANK, onze ambtenaren van ruimtelijke ordening en lokale economie én een gespecialiseerde provincie-ambtenaar zijn we erin geslaagd de gebieden af te bakenen, met een toekomstvisie voor detailhandel in onze gemeente", zegt schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA).





De bedragen variëren van 1.000 tot 2.000 euro per jaar gedurende 3 jaar, afhankelijk in welk gebied het pand is gelegen.





"Met de vestigingspremie willen wij een antwoord bieden op de algemene trends en ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van detailhandel, zoals internet - winkelen en shoppingcentra", aldus schepen Van den Eynde."Wij hebben de provincie-ambtenaar kunnen overtuigen om de gebieden zo ruim mogelijk te maken. Aanvankelijk zou het maar om enkele panden op de Mechelsesteenweg gaan. Ook locaties in Kontich-kazerne en Waarloos komen nu in aanmerking voor een premie. Daarnaast werd er duidelijk afgesproken dat het om kleinhandelszaken moet gaan. Dus geen winkels die grote ketens vertegenwoordigen", zegt middenstandsvoorzitter Oswald Vansintejan. Raadsleden Luc Blommaerts (CD&V) en Luc Abrams (Open Vld) betreuren dat het tweede deel van de Molenstraat vanaf de Nieuwstraat niet werd opgenomen tot het kernwinkelgebied. (CML)