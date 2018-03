Vernieuwde Colruytwinkel opent vandaag opnieuw de deuren 28 maart 2018

02u52 0 Kontich Met de verbouwingswerken die enkele maanden in beslag namen, werd de Colruyt-supermarkt met een kwart uitgebreid en omgebouwd tot een Colruytwinkel van de nieuwe generatie.

De 62 medewerkers staan deze morgen vanaf 8.30 uur paraat om de klanten opnieuw te verwelkomen. De winkel bevindt zich in de Ooststatiestraat, 171.





Er kwam onder meer een gloednieuwe beenhouwerij met zelfbediening en een ruimere versmarkt en diepvriesafdeling.





"Tijdens de sluiting hebben we de winkel uitgebreid tot 2.300 m². Daardoor konden we de versmarkt en diepvriesafdeling vergroten en 4 extra kassa's voorzien", zegt gerant Michaël Cluts.





"In de nieuwe beenhouwerij versnijden de beenhouwers er het verse vlees ter plekke. Klanten zien ze aan het werk in een open atelier en kunnen hen dus makkelijk aanspreken bij vragen of een speciale bestelling. Bovendien hebben ze in de nieuwe beenhouwerij een mooi overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades", legt chef - beenhouwer Yves De Clerck uit.





Ook het Collect & Go - afhaalpunt werd ruim uitgebreid. Collect & Go is een handige dienst van de Colruyt - Group waarbij Colruyt de boodschappen doet voor de klanten. Dit gebeurt door een boodschappenlijstje via collectandgo.be of de app. Medewerkers zetten in het afhaalpunt de goederen klaar tegen het gewenste uur.





Gisterenavond tijdens de openingsreceptie konden een groot aantal kijklustigen de winkel in al zijn aspecten al verkennen. (CML)