Vernieuwd meldpunt voor provinciale waterlopen

10 januari 2019

Bron: Provincie

Op de website www.meldpuntwaterlopen.be kan je voortaan onregelmatigheden of ongewone toestanden melden die zich voordoen in en aan provinciale waterlopen. De provincie Antwerpen beheert 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen. Om het beheer van de waterlopen in goede staat te houden is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Je melding wordt meteen opgevolgd en je wordt verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. In Kontich beheert de provincie de Mandoersebeek, Edegemsebeek, Babbelkroonbeek, Hessepoelbeek en de Bautersembeek.