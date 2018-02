Vernieuwd gemeenteplein krijgt openbaar toilet 02 februari 2018

Ondanks de goede voornemens bij het begin van de bestuursperiode heeft het gemeentebestuur (N-VA en Dorpslijst Sander) nog steeds geen openbare toiletten laten installeren in de gemeente. Die komen er nu toch bij de heraanleg van het gemeenteplein.





Op advies van de Seniorenraad overweegt het schepencollege om een aantal zogenaamde plaspunten in de gemeente in te richten. Een plaspunt is een horecazaak of een openbaar gebouw waar je gratis en zonder te consumeren naar het toilet kan gaan.





Deze zaken of gebouwen zijn herkenbaar aan een speciale sticker op het vensterraam of de deur. Voor rolstoelgebruikers is aan de sticker het pictogram voor mindervaliden toegevoegd.





Vijf jaar geleden pleitte raadslid Marleen Van den Eynde (VB) al voor een openbaar toilet in het centrum. "Een gemiste kans dat daarvoor in het vernieuwde gemeentehuis, waar de verbouwingswerken nog bezig zijn, geen ruimte is vrijgemaakt", betreurt Van den Eynde.





"Alle locaties rond het Gemeenteplein zijn onderzocht. Ook de mogelijkheid om het toiletgebouw te gebruiken in café 'In de Fortuin', waar het om een technische reden niet mogelijk is. Maar de opdracht aan het studiebureau is gegeven om een openbaar toilet op te nemen in de heraanleg van het gemeenteplein", reageert schepen voor Externe Communicatie Joost Fillet (Dorpslijst Sander). Wijlen schepen Anja Rens was al met het project gestart. Opvolgster, schepen Marleen Van den Eynde (N-VA), voert het verder uit. (CML)