Vernieuwd gemeentehuis feestelijk ingehuldigd Marc Ceulemans

08 februari 2019

In aanwezigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), die samen met burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) en algemeen directeur Luc Dom, de gedenkplaat mocht onthullen, werd het vernieuwde gemeentehuis feestelijk ingehuldigd.

Onder de genodigden verscheidene oudgedienden zoals personeelsleden, schepenen en gemeenteraadsleden. De plannen werden gesmeed in 2014 tijdens het beleid van het vorig bestuur van N-VA en Dorpslijst Sander. Die droegen het gebouw over aan het Autonoom Gemeentebedrijf van Kontich.

Om een geschikt concept te vinden werd er een wedstrijd onder verschillende architecten uitgeschreven. Volgens burgemeester Bart Seldeslachts werd het een moeilijke keuze. “Toen ze het plan ontvouwde, dacht ik wie plaats er nu zo’n doos op ons gemeentehuis? Maar al vlug werd ik er fan van. Het past volledig in onze visie”, aldus burgemeester Seldeslachts.

Het bestaande gemeentehuis dat dateert uit begin de jaren ’80 onderging zowel binnen als buiten een metamorfose.

De opvallendste wijzigingen zijn het samengaan van de gemeente- en de OCMW – diensten die nu onder één dak gehuisvest zijn en een moderne nieuwe raadzaal waar de aanwezigen de debatten op verschillende schermen kunnen volgen. Voorts is er een riante inkomhal waar de burger wegwijs wordt gemaakt en verwezen wordt naar de dienst waar hij kan worden geholpen worden.

Op het dak werd in de vorm van een ‘witte doos’ de raadszaal gebouwd, waardoor het gemeentehuis danig opvalt.

Voormalig schepen van Personeel Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander) zei in haar toespraak dat ze een grote uitdaging hebben aangegaan door het gemeente- en OCMW-personeel en de ondersteunde diensten samen te brengen voor er van het decreet sprake was. “We hebben in dit project getracht om een integratieverhaal te schrijven op maat van Kontich. Er werd nieuw organisatiemodel, organigram en een dienstverlening concept uitgeschreven, waar de onthaalbalie een voorbeeld van is”, aldus Veerle Van Dyck.

“Het niet mijn gewoonte om iemand van het personeel in de bloemen te zetten. Maar ik wil Bart Ghysels oprecht bedanken. Hij stond dag en nacht klaar om grote en kleine problemen tijdens de duur van project op te volgen en zo mogelijk op te lossen”, waren de woorden waarmee burgemeester Seldeslachts het officieel gedeelte van de viering afsloot. Nadien volgde er een rondgang en een receptie.