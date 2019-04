Verken groenste plekjes van Kontich tijdens ‘Run for Nature’ Marc Ceulemans

08 april 2019

12u00 0 Kontich Op zondag 14 april kan je al lopend of wandelend de natuurgebieden van Kontich en Waarloos ontdekken. Natuurpunt ‘Oude Spoorwegberm’ organiseert dan net als vorig jaar het recreatief loop- en wandelevent ‘Run for Nature’ waarbij je kan kiezen tussen een afstand van 6 of 10 km doorheen natuur en open ruimte. De opbrengst gaat integraal naar het natuurgebied ‘Oude Spoorwegberm’.

“Een loopevent als ‘Run for Nature’ biedt in de Antwerpse Zuidrand een verrassend mooi parcours aan de deelnemers. Dankzij een uitgekiende aaneenschakeling van trage wegen, rustige landwegen én de eenmalige toegang tot privé-gronden, zijn we erin geslaagd een uniek traject aan te bieden waardoor minder gekende plekjes in onze natuurgebieden kunnen ontdekt worden”, aldus Dirk Costrop, voorzitter van Natuurpunt ‘Oude Spoorweg.

Initiatiefnemer Koen Vriens is Natuurpunt zeer dankbaar.“Dankzij een uitgekiende aaneenschakeling van trage wegen, rustige landwegen én de eenmalige toegang tot privé-gronden, zijn we erin geslaagd een uniek traject aan te bieden waardoor minder gekende plekjes in onze natuurgebieden kunnen ontdekt worden”, zegt hij.

700 deelnemers

Vorig jaar waren er 700 deelnemers. De organisatoren stimuleren de deelnemers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Inschrijven kan je op via de website: https://runfornature.weebly.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 12 euro. Kinderen: gratis. De start voor de lopers is gepland tussen 9 en 11 uur. Voor wandelaars is dat tussen 11 en 11.30 uur. Meer info bij Koen Vriens op het telefoonnummer 015/31.55.12 of via e-mail runfornaturenatuurpunt@gmail.com