Verhuis naar ‘nieuw’ gemeentehuis verloopt vlot Marc Ceulemans

18 januari 2019

14u56 0

Met man en macht werd er vandaag vrijdag, opnieuw verhuisd van de tijdelijke locatie van de gemeentediensten aan de Mechelsesteenweg 83 naar het ‘nieuw gemeentehuis’ op het Gemeenteplein. Ook het meubilair en andere benodigdheden van het OCMW – gebouw aan de Antwerpsesteenweg 62, worden overgebracht naar het vernieuwde gemeentehuis. Komende vrijdag is het de laatste verhuisdag en dan zou alles in orde moeten zijn voor de start van de ambtenaren in hun vorige maar vertrouwde stek.

Nieuw is dat het gemeentehuis voortaan wordt uitgebaat door het Autonoom Gemeentebedrijf en daardoor ‘bedrijvencentrum’. als naam krijgt.

Dat betekent dat er naast de gemeente- en OCMW diensten ook externe partners zullen huisvesten. Het gaat onder andere om de wijkwerking en een consultatiebureau van de politiezone Hekla en de dienst van Kind & gezin. Daarnaast is er een archief en leeszaal.

In de toekomst kunnen ook externe personen of organisaties een vergaderzaal in het gebouw huren.

Daardoor is er een onderscheid tussen de openingsuren van het onthaal van het gebouw en die van de dienstverlening voor de burgers.

De officiële opening van het ‘Bedrijvencentrum’ (gemeentehuis) vindt plaats op vrijdag 8 februari om 19 uur.