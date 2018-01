Verdienstelijke sporters gehuldigd door gemeentebestuur 02u28 0 Foto RV

De Sportraad en het gemeentebestuur reikten de trofeeën uit aan de verdienstelijke sporters van het afgelopen jaar (2017). De uitreiking vond plaats op de schaatspiste.





De trofee van sportvrouw van het jaar was voor Lotte Rotman. Lotte begon te koersen op haar achtste. In 2017 werd ze Belgisch kampioen bij de junioren.





Dries Ponnet werd gekozen tot sportjongere van het jaar. Als judoka behaalde hij verschillende podiumplaatsen. Sinds begin 2017 wordt hij begeleid door Ilse Heylen, die een olympische medaille behaalde op de Olympische spelen in Athene in 2004.





De titel van sportman van het jaar ging naar Jannes Boonen. De atleet werd Belgisch kampioen hinkstapspringen bij de beloften. Daarnaast behaalde hij de tweede plaats op het Belgisch kampioenschap meerkampen en en op de 400 meter horden bij de beloften.





Het eerste elftal van K. Kontich FC promoveerde vorig seizoen naar eerste provinciale. Daarvoor werden de spelers van de voetbalclub uitgeroepen als sportteam van het jaar.





De trofee voor grootste sportverdienste ging naar Swa Naegels van Kontich Basketbal Club. Swa begon als voetballer en supporter van FC Boom. Maar toen zijn zoon begon te basketten, gooide hij het roer om. Hij maakte zich bij de club verdienstelijk als hulpsecretaris en nadien als secretaris.





(CML)