Verbouwing gemeentehuis 10% duurder dan gepland 08 maart 2018

02u28 0 Kontich De verbouwingswerken van het gemeentehuis kosten 10% meer dan gepland. Dat maakte Autonoom Gemeentebedrijf, de bouwheer van de werken, onlangs bekend. "De totale kostprijs komt omgerekend neer op 300 euro per inwoner", betreurt CD&V-fractieleider Luc Blommaerts.

"Van bij het begin heb ik vragen gesteld over de kostprijs van dit prestigeproject, met 4.8 miljoen euro het duurste ooit", zegt Blommaerts. "En nu wordt het project nog duurder. Er is nog de kostprijs van de tijdelijke verhuis van de gemeentelijke administratie, die 200.000 euro zou bedragen. En het einde is nog niet in zicht. Tijdens een vergadering van het AGB kwam aan het licht dat er nog een meerkost is van 635.000 euro, voor onvoorziene werken. De totale kostprijs komt omgerekend neer op 300 euro per inwoner."





Brandveiligheid

"De meerkost heeft in hoofdzaak te maken met de brandveiligheid", zegt burgemeester Bart Seldeslachts. "Bij het opstellen van het aanbestedingsdossier bleek dat de vloeren te dun waren, waardoor het gemeentehuis nooit brandveilig is geweest. In het dossier was de versteviging van de vloer al als oplossing voorzien. Maar na de verhuis van de gemeentediensten naar de tijdelijke locatie, was het mogelijk om alle lokalen beter te onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bewapening in de vloerplaten te laag is. Daardoor werden wij door de brandweerwetgeving verplicht om de vloeren brandveilig te maken via het plafond. Dit geeft een meerkost van 590.437, 89 euro", zegt burgemeester Bart Seldeslachts.





Volgens Blommaerts had het geld voor de uitbouw van het gemeentehuis - op het dak komt een containergebouw voor de raadszaal - beter besteed kunnen worden aan een betere dienstverlening. Hij verwijst naar het ontbreken van een politiekantoor, dat er vroeger wel was.





Maar ook dat spreekt de burgemeester tegen. "Vroeger was er geen onthaal- en wachtruimte en geen afsprakensysteem. Nu worden burgers geholpen via een snelbalie en een balie met privacy en met echte spreekkamers. En het gemeentehuis was niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Jammer dat de CD&V dit niet wil inzien", sluit de burgemeester af. (CML)