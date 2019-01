Valentijnsactie met prijzenpot van 8.000 euro Marc Ceulemans

19 januari 2019

12u00 0

Van 1 tot en met 14 februari organiseert de handelsvereniging VANK met de steun van het gemeentebestuur haar 19e Valentijnsactie, telkens met een groot succes. De prijzenpot die vooral bestaat uit waardebonnen die kunnen omgeruild worden bij de deelnemende handelaars, bedraagt maar liefst 8.000 euro. Dit is beduidend meer dan vorig jaar, toen er voor 6.550 euro werd gesponsord.

“De verhoging van de prijzenpot hebben we zeker te danken aan onze organisator Stefan Nijsten van Kasten op Maat, die dit jaar de steun kreeg van een equipe dat bestond uit Fabienne Cools van Juwelen Yannick, Sophie Van Den Branden van bank Crelan en Veronique Vlaisoir van dameskleding Barcelona. Ze spendeerden heel wat tijd om bij de handelaars te vragen of ze een prijs wilden schenken. Maar liefst 36 handelaars reageerden positief”, loofde voorzitter Oswald Vansintjan zijn medewerkers.

Deelnemen is simpel. Bij de aangesloten handelaars van de VANK kan je een folder met je persoonsgegevens invullen. Je kan hem ook thuis invullen en nadien terug brengen, zonder enige aankoopverplichting. De folders worden ook bedeeld bij de Kontichse gezinnen.

Er zijn 155 prijzen te winnen. De winnaars worden geloot op 15 februari in het gemeentehuis onder toezicht van de burgemeester.

De uiteindelijke prijsuitreiking vindt plaats op 26 februari om 20 uur in zaal Het Half Diep, waar de winnaars dienen aanwezig te zijn om persoonlijk of een familielid de prijs in ontvangst te nemen.

De voorstelling van de Valentijnsactie vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Bart Seldeslachts en schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (beiden N-VA) met een receptie in het kantoor van het bankfiliaal Crelan op de Mechelsesteenweg 74 Kontich. Zaakvoerder Jan Van de Wijngaert stelde zijn locatie gratis ter beschikking. “Van de Cava die hier geschonken wordt, gaat er een deel naar een goed doel”, merkte voorzitter Oswald Vansintejan nog op. De lijst met de aangesloten handelaars bij de VANK vind je op www.vank.kontich.be