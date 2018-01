Valentijnsactie met prijzenpot van 7.050 euro 26 januari 2018

03u00 0 Kontich Handelsvereniging Vank heeft haar Valentijnsactie voorgesteld. De prijzenpot bedraagt 6.550 euro aan goederen of producten. Vank doet er een cheque van 500 euro bovenop, die als eerste prijs wordt getrokken.

De actie loopt van 1 tot 14 februari om 18 uur. Iedereen kan gratis deelnemen, ook mensen van buiten Kontich en Waarloos. De deelnemersformulieren zijn gratis te verkrijgen bij de Vank-leden, waar de geïnteresseerden na het invullen van hun persoonsgegevens het formulier kunnen afgeven. Er is geen aankoopverplichting. Per gezin wordt er één deelnemer toegestaan. Uit de grote pot met alle formulieren worden er in aanwezigheid van de burgemeester 124 winnaars getrokken. Die worden op voorhand uitgenodigd om op 20 februari aanwezig te zijn in zaal Het Halfdiep. In aanwezigheid van alle deelnemers wordt er opnieuw geloot voor de bekendmaking van de namen van winnaars met hun prijs.





Vank krijgt voor deze actie de steun van het gemeentebestuur. Stefan Nijsten, van de zaak 'Kasten op Maat', is de bezieler van de actie. Hij besteedde vier volle dagen om prijzen bij de handelaars in Kontich op te halen. 28 handelaars kon hij overtuigen.





Sinds enkele maanden beschikt de middenstandorganisatie over een overzichtelijke en gedetailleerde website. Ex-rijkswachter en politie-inspecteur Nico d' Hooghe gaf zich als vrijwilliger op om de taak als webmaster op zich te nemen. De website www.vankkontich.be vermeldt een lijst met de aangesloten handelaars, de komende activiteiten, de namen en gegevens van de bestuursleden, foto's van voorbije evenementen en nuttige tips en bijzonderheden. (CML)